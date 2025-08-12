Sorgun Müftülüğü tarafından Gazze halkına destek amacıyla yardım kermesi düzenlendi.

Garajlar Yeni Cami Avlusunda 12 Ağustos tarihinde başlayan kermesin 15 Ağustos’a kadar süreceği bildirildi.

Kermesten elde edilecek gelirlerin tamamının Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

“BİR İYİLİK, BİN UMUT”

Konu ile ilgili müftülük tarafından yapılan açıklamada, “Sorgun Müftülüğü olarak, mazlum Gazze halkına destek olmak ve yaralarına merhem olmak amacıyla düzenlediğimiz yardım kermesimiz başlamıştır. Tüm halkımızı, hayırda yarışmak ve kardeşlerimize umut olmak için kermesimize bekliyoruz. Bir iyilik, bin umut…” denildi.