Etikette yer verilmeyen süt içeriği sebebiyle ABD’de binlerce kilo tereyağı geri toplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), potansiyel olarak etikette belirtilmeyen süt içeriği nedeniyle büyük miktarda tereyağının piyasadan geri çağrıldığını duyurdu.

Geri toplatılan ürün, ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilecek “süt” içerdiği halde etikette belirtilmemiş olabilir. Bu durum, özellikle süt alerjisi olan bireyler için hayati risk taşıyor.

Süt Alerjisi Ciddiyetini Koruyor

FDA ve Mayo Clinic'e göre, süt alerjisi en sık görülen gıda alerjilerinden. Özellikle çocuklarda yaygın olan bu alerji, hırıltı, kusma, kurdeşen, sindirim sorunları gibi hafif belirtilerden, anafilaksi gibi ölümcül reaksiyonlara kadar geniş bir yelpazede kendini gösterebilir. Süt, yasal olarak tanımlanan dokuz büyük alerjen grubundan biridir.

Diğer ana alerjenler arasında yumurta, buğday, balık, kabuklu deniz ürünleri, ağaç yemişleri, yer fıstığı, soya ve susam bulunuyor.

Toplatılan Ürünün Detayları

Ürün adı: NH Avrupa Tarzı Tereyağı Karışımı

Miktar: 64.800 pound

UPC kodu: 1 00 78684 73961 2

Parti kodu: 5064036503

Ambalaj: Her biri 36 blok içeren beyaz karton kutular

ABD genelindeki 12 dağıtım merkezine ve Dominik Cumhuriyeti’ne gönderildi