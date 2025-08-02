Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında çalıştırılmak üzere toplam 3 bin 500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alım yapılacak pozisyonlar arasında infaz ve koruma memuru, hemşire, teknisyen ve destek personeli yer alıyor.

Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3 bin 500 personel alınacağı belirtildi.

Başvuru Şartları ve Belgeler

Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması ve bazı suçlardan hüküm giymemiş olması gerekiyor. Ayrıca askerlikle ilişiği bulunmamak ya da askerlik görevini tamamlamış ya da ertelemiş olmak şartları aranıyor.

Başvurularda mezuniyet belgesi ile destek personeli aşçılar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen aşçılık sertifikası, kaloriferciler için ise ilgili kurs veya sertifika belgesi isteniyor.

Başvurular 1 Ağustos 2025 saat 09.00’da başlayacak ve 15 Ağustos 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor.

Detaylı bilgilere Adalet Bakanlığı’nın resmi duyurularından ulaşılabilecek.