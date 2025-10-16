Ural Kaspar Kimdir?

Ural Kaspar, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Suadiye semtinde restoran işletmeciliği yapmaktadır. “The Rua Suadiye” adlı mekanın sahibi olan Kaspar, gastronomi sektöründe adını duyurmuş bir işletmecidir. Eşi İrem Helvacıoğlu’nun kariyerini her zaman destekleyen Kaspar, sosyal medyada aktif bir kullanıcı olarak da tanınmaktadır.

Instagram’da @uralkaspar kullanıcı adıyla yer alan Kaspar, eşiyle birlikte katıldığı etkinliklerden, özel anlardan ve mekanından kareler paylaşmaktadır.

Ural Kaspar Evli mi?

İrem Helvacıoğlu evlidir. Başarılı oyuncu, iş insanı Ural Kaspar ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Çift, sade bir nikâh töreniyle evlenmiş, nikah sonrası yaptıkları paylaşımlarla da gündem olmuştu. Evliliğin ardından kısa bir süre sonra Helvacıoğlu’nun hamile olduğu haberi basına yansımış, yakın arkadaşlarının yaptığı paylaşımlarla bu gelişme doğrulanmıştı.

Kızları Dünyaya Geldi

Uzun süredir anne olma hayali kuran İrem Helvacıoğlu, sonunda muradına erdi. Doğum yaptığı hastane odasından “Kızımız geldi” yazılı balonlarla süslenmiş bir paylaşım yapıldı. Oyuncunun yakın arkadaşı Sebile Ölmez ise “Anne-kız çok sağlıklı” notuyla müjdeyi takipçilerine duyurdu.