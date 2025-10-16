Çalışma kapsamında, işçi ve memur arasındaki doğum, süt ve ücretsiz izin farklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yeni düzenlemeyle doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 günden 15 güne çıkarılması planlanıyor. Ayrıca, ücretsiz izin süresinin hem kamu hem de özel sektör çalışanları için 2 yıla eşitlenmesi öngörülüyor.

İşçi Ve Memur İçin Eşit İzin Sistemi Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından, çalışma hayatında aile dostu uygulamalara ilişkin kapsamlı bir reform paketi hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen taslak düzenlemeyle, doğum izni, süt izni ve ücretsiz izin gibi haklarda kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki farkın kaldırılması planlanıyor.

Buna göre, mevcut durumda 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılması, babalık izninin ise 15 güne yükseltilmesi öngörülüyor. Taslağın kısa süre içinde tamamlanarak TBMM’ye sunulması bekleniyor.

“Doğum İzni 24 Haftaya Çıkabilir”

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet’e yaptığı değerlendirmede, mevcut doğum izninin doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftadan oluştuğunu belirtti.

Yılmaz, “Hükümetin bu konuda bir hazırlığı var. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre doğum izni 24 haftaya çıkarılacak, babalık izni ise tüm çalışanlar için 15 güne eşitlenecek” ifadelerini kullandı.

Süt İzni Ve Ücretsiz İzinlerde Eşitlik Sağlanacak

Yılmaz, mevcut sistemde özel sektör çalışanı annelerin günde 1,5 saat, kamu çalışanı annelerin ise ilk altı ay 3 saat, ikinci altı ay 1,5 saat süt izni kullandıklarını hatırlattı. Yeni düzenlemeyle bu farkın kaldırılacağını söyleyen Yılmaz, “Tüm anneler için ilk altı ay 3 saat, ikinci altı ay 1,5 saat süt izni uygulanacak” dedi.

Ayrıca, doğum sonrası ücretsiz izin süresinin hem kamu hem özel sektörde 2 yıla çıkarılmasının da planlandığını belirtti.

Babalık İzni 15 Güne Çıkacak

Mevcut uygulamada memurlar 10 gün, özel sektör çalışanları ise 5 gün babalık izni kullanabiliyor. Yeni düzenleme ile tüm babalar için bu sürenin 15 güne çıkarılması hedefleniyor. Böylece ebeveynlerin doğum sonrası süreçte birlikte daha fazla zaman geçirmesi amaçlanıyor.

Hükümetin hazırladığı “Aile Yılı” kapsamındaki bu düzenleme ile hem kamuda hem özel sektörde aile yaşamını destekleyen, ebeveynlere eşit haklar tanıyan bir çalışma modeli oluşturulması hedefleniyor.

Yetkililer, yasal düzenlemenin 2025 yılı içinde Meclis’ten geçerek yürürlüğe girmesini planlıyor.