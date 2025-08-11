İstanbullu veya Ankaralı olmadığını belirten Testo Taylan İstanbullu diye bir şey olmadığını Ankara’da oturduğunu fakat Ankaralı da olmadığını söyledi.

“Aslen Yozgatlıyım!”

Yaptığı ev ziyaretleri ile sık sık gündeme gelen Testo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız Ömer Aslana sorduğu gerçekten Konyalı mısın sorusuna, Konyalı John Wick Ömer Aslan’ın aslen Konyalıyım fakat bana 50 kişi sordu bana Testo Taylan Ankaralı mı İstanbullu mu bizde merak ediyoruz aslında sorusu üzerine Testo Taylan, ikisi de değil Yozgatlıyım dedi.

İzmir’de Doğdu Ankara’da Yaşıyor Fakat Yozgatlı

Herkesin nereli olduğunu merak ettiği ve farklı görüşlerin olduğu Ünlü Youtuber Testo Taylan için Ankaralı, İzmirli, İstanbullu hatta Azeri olduğu bilgileri verilirken son noktayı Testo Taylan Yozgat Akdağmadeni’nden olduğunu söyleyerek tartışmalara son verdi.