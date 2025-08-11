AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Şehir Stadyumu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelere AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Genel Meclis Başkanı Adnan ve Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Bozokspor Asbaşkanı Mustafa Babayiğit katıldı.

Gece Maçları İçin Işıklandırma Talebi

Yozgat Şehir Stadyumu’nda devam eden çalışmalarına katılan Yozgat Bozokspor Asbaşkanı Mustafa Babayiğit, Yozgat Şehir Stadyumu’nda devam eden çalışmalarda gece maçlarının oynanabilmesi için yeterli ışıklandırma yapılması talebinde bulundu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Babayiğit’in talebini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a telefonla iletti. Bakan Bak, gerekli incelemelerin yapılacağını ve talebin yerine getirileceğini bildirdi.

Milletvekili Şahan, AK Parti hükümeti olarak Yozgat’a böyle modern bir stadyum kazandırılmasının gurur verici olduğunu belirterek, Bakan Bak’a ışıklandırma talebine olumlu yanıt verdiği için teşekkür etti.

Bozokspor Asbaşkanı Babayiğit de, ışıklandırma talebinin olumlu karşılanmasından dolayı Milletvekili Şahan ve Bakan Bak’a teşekkürlerini iletti.

“Yozgat’a Yakışan Bir Stat”

Milletvekili Şahan, yaptığı açıklamada, “Teşkilatlarımızla birlikte şehir stadımızı ziyarete geldik. Göreve geldiğimiz günden bu yana yakından takip ettiğimiz, müteahhit tarafından yarım bırakılmış bir proje. Projenin yüzde 65’i tamamlanmış ancak yüzde 35’i henüz bitirilmemiş durumda. Yaklaşık 400 milyon lira maliyeti olan bir proje” dedi.

Şahan, “Bozokspor bu sene şampiyonluk hedefiyle mücadele ediyor. Başkanımızın da açıkladığı gibi bir üst lige çıkabilmek için gerekli altyapıyı, stadımızı hazırlamak niyetindeyiz. Süreci sık sık ziyaret ederek takip ediyoruz. Stadımızın süresinde teslim edilip maçlarımızı burada oynayabilmek istiyoruz. Yozgat’a yakışan bir stat olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şahan, stadyumun ekim ayı sonu itibarıyla tamamen tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, “Firmalardan aldığımız bilgilere göre ay başı itibarıyla yeşil çim sahamız serilecek. Ekim sonu itibarıyla maçlarımızı hep birlikte burada izleyebileceğiz inşallah” dedi.

“Stadyum Ekim Sonunda Teslim Edilecek”

Yozgat Şehir Stadyumu inşaatını yürüten Şen Mermer Firması Genel Koordinatörü Gökhan Atalay, çalışmaların ekim sonunda tamamlanarak teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Atalay, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve beraberindeki heyetin stadyum sahasında yaptığı incelemeler sırasında, “Bugün sağ olsun sayın vekilimiz ve yetkili büyüklerimiz geldiler, sahada denetimlerde bulundular. Gerekli programları vekilimize aktardık. Ekim sonunda, inşallah bir sıkıntı yaşamazsak teslimat aşamasına gelmiş olacağız. Şu an tüm satın alma süreçlerimiz tamamlandı, son uygulamaları yapıyoruz. Vekilimize de bu konuda söz verdik” dedi.

“Tüm Hazırlıklar Bitmiş Olacak”

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur da Yozgat Şehir Stadyumu’nun ekim ayı sonunda tamamlanarak Yozgatspor’un antrenman ve maçlarına ev sahipliği yapacağını söyledi.

Hopur, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen inceleme sırasında yaptığı açıklamada, göreve başladığında stadyum inşaatının yüzde 65 seviyesinde olduğunu belirtti. İlk günden itibaren çalışmaların hızlandırılması için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Hopur, “Sayın vekilimizin gerçekten çok özverili çalışmaları oldu. Haftada bir bizden stadyumla ilgili bilgi aldı, bakanlığa gitti. Halkımızın taleplerine kulak vererek gönül siyaseti yaptılar” dedi.

Yozgat halkının en büyük beklentilerinden birinin stadyum olduğunu vurgulayan Hopur, “Çok şükür ki ihalesi tamamlandı, çalışmalar bu aşamaya geldi. Şantiye koordinatörümüzün de belirttiği gibi ekimin ortaları veya sonu itibarıyla tüm hazırlıklar bitmiş olacak. Yozgatspor burada antrenmanlarını ve maçlarını yapabilecek” ifadelerini kullandı.

“Yozgatspor’a Değil Tüm Yozgat’a Hizmet Edecek”

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Yozgat Şehir Stadyumu’nun tamamlanmasıyla sadece Yozgatspor’a değil, kentte yaşayan tüm vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Kandemir, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve protokol üyeleriyle birlikte stadyum inşaatında yaptığı incelemede, projenin geçmiş sürecine değinerek, “Yozgat Şehir Stadyumu’nun yapım süreci yaklaşık 15 yıl sürdü. Eski stadyumu yıkarak şehrimize modern bir tesis kazandırmak istedik. Ancak pandemi ve deprem gibi nedenlerle ihaleler sonuçsuz kaldı. Son olarak vekillerimizin desteğiyle, tasarruf tedbirlerine rağmen ödenek çıkarıldı ve ihale gerçekleştirildi” dedi.

Stadyumun çok amaçlı kullanılacağını belirten Kandemir, “Burası yalnızca Yozgatspor’a değil, Yozgat’ta yaşayan yaklaşık 100 bin kişiye hizmet edecek. Maçların yanı sıra vatandaşlarımız burada sportif faaliyetlerde bulunabilecek, kapalı alanlarda kış sporlarını yapabilecek. Şehir merkezinde olması, halkımızın kolayca hizmet almasını sağlayacak” diye konuştu.

AK Parti olarak başladıkları hiçbir yatırımın yarım kalmayacağını vurgulayan Kandemir, “İnşallah ekim ayı sonunda stadyum Yozgatlıların hizmetine sunulacak. Cumhurbaşkanımıza, vekillerimize ve emeği geçen firmaya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.