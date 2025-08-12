Eski Türkiye güzeli, ünlü manken ve oyuncuHande Subaşı, Alican Ulusoy ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

2005 yılında Miss Turkey seçilerek hayatımıza giren, o günden bugüne de güzelliğini hep konuşturan oyuncu Hande SubaşıBir süredir, hatta epey uzun bir süredir iş insanı Alican Ulusoy ile yaşadığı aşk yaşıyorlardı.

2012 yılında Can Tursan ile hayatını birleştirmiş 2016 yılında evliliğini sonlandırmıştı.

Kısa bir süre sonra aşka kapılarını yeniden açan Hande Subaşı, aradığını iş insanı Alican Ulusoy'da bulmuş, çiftin beraber paylaştığı her poz magazin gündemine oturmuştu.

Hande Subaşı, 6 yıllık ilişkisini sonlandırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.