Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre bu yıl, 22 bin 462 ilkokula yaklaşık 1 milyon 340 bin yeni birinci sınıf öğrencisi kayıt yaptıracak.

Kayıtlar Adrese Dayalı Sistemle Yapılıyor

Ağustos ayı itibarıyla başlayan kayıt süreci, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden yürütülüyor. Öğrencilerin hangi okula yerleştirildiği bilgisine, temmuz ayında e-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlandı.

Okul müdürlükleri, adres beyanının doğruluğunu kontrol edebilmek için velilerden su, elektrik veya doğalgaz faturası talep edebiliyor. Sınıf ve öğretmen atamaları ise e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Forma Zorunluluğu Yeniden Başlıyor

Bu yıl itibarıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde serbest kıyafet uygulaması sona erdi. Tüm öğrenciler derslere okul formasıyla katılacak.

Her okul, forma modelini okul-aile birliği yönetim kurulu ile öğretmenlerin ortak görüşü doğrultusunda belirleyecek. Formada özel işaret, baskı veya desen bulunmayacak; onaylanan tasarımlar okulun internet sitesinde yayımlanacak.

Belirlenen forma modeli dört eğitim öğretim yılı boyunca değiştirilemeyecek. Forma seçiminde ekonomiklik, sadelik, kullanım kolaylığı, temin edilebilirlik ve pedagojik uygunluk kriterleri esas alınacak. Özel sağlık durumu bulunan öğrenciler için istisnai kıyafet uygulamaları yapılabilecek.

Bakan Tekin: “Velilere Ek Külfet İstemiyoruz”

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, serbest kıyafet uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, velilerin maddi açıdan zorlanmaması gerektiğini vurguladı:

“Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesinden rahatsızız. Bunun olmasını istemiyoruz. Eğitim öğretim süreçleriyle ilgili aldığımız kararları tanımlayan genelgeleri hazırlamaya başlamıştık. Bu yılki genelgemizi de yakın zamanda yayımlamış olacağız.”

Bakanlık, uygulamanın hem disiplin hem de okul kültürünü güçlendireceğini savunuyor. Yeni dönemle birlikte Türkiye’de 12 yıl sonra tüm kademelerde yeniden forma dönemi başlamış olacak.