Verilere göre, mera alanı bakımından zengin ve yüzölçümü açısından Türkiye’nin en büyük ikinci ili olan Sivas, hayvan varlığında Kayseri’nin gerisinde kalırken Yozgat’ın önünde yer aldı.
Kayseri Bölgesel Lider Konumda
TR72 bölgesinde (Kayseri, Sivas, Yozgat) büyükbaş hayvan sayısında Kayseri 436 bin baş ile ilk sırada yer aldı. Sivas, 365 bin baş büyükbaş hayvan varlığıyla ikinci sırada bulunurken, Yozgat 231 bin baş ile üçüncü oldu.
Küçükbaş hayvan varlığında ise Kayseri yine liderliği elinde tuttu. 1 milyon 17 bin baş küçükbaş hayvan sayısına ulaşan Kayseri’yi, 1 milyon 9 bin baş ile Sivas izledi. Yozgat’ta ise bu sayı 538 bin baş olarak açıklandı.
Sivas’ta Hayvan Varlığında Düşüş Eğilimi
Hayvancılığın geleneksel olarak önemli bir geçim kaynağı olduğu Sivas’ta, son yıllarda hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan sayısında dikkat çekici bir gerileme yaşanıyor.
Büyükbaş hayvan sayısı:
2021: 419 bin 479
2022: 402 bin 70
2023: 390 bin 386
2024: 365 bin
Küçükbaş hayvan sayısı:
2023: 1 milyon 35 bin 986
2024: 1 milyon 9 bin
Bu veriler, Sivas’ta hayvancılık sektörünün son dört yılda düzenli bir şekilde kan kaybettiğini ortaya koyuyor.
Gözler Yetkililerde
Hayvan varlığındaki düşüş, hem üretim hem de kırsal ekonomiye etkisi açısından dikkat çekiyor. Nüfusun önemli bir kısmının hayvancılıkla geçimini sağladığı Sivas’ta, yetkililerin hayvan varlığını artırmaya yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.