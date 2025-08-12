Verilere göre, mera alanı bakımından zengin ve yüzölçümü açısından Türkiye’nin en büyük ikinci ili olan Sivas, hayvan varlığında Kayseri’nin gerisinde kalırken Yozgat’ın önünde yer aldı.

Kayseri Bölgesel Lider Konumda

TR72 bölgesinde (Kayseri, Sivas, Yozgat) büyükbaş hayvan sayısında Kayseri 436 bin baş ile ilk sırada yer aldı. Sivas, 365 bin baş büyükbaş hayvan varlığıyla ikinci sırada bulunurken, Yozgat 231 bin baş ile üçüncü oldu.

Küçükbaş hayvan varlığında ise Kayseri yine liderliği elinde tuttu. 1 milyon 17 bin baş küçükbaş hayvan sayısına ulaşan Kayseri’yi, 1 milyon 9 bin baş ile Sivas izledi. Yozgat’ta ise bu sayı 538 bin baş olarak açıklandı.

Sivas’ta Hayvan Varlığında Düşüş Eğilimi

Hayvancılığın geleneksel olarak önemli bir geçim kaynağı olduğu Sivas’ta, son yıllarda hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan sayısında dikkat çekici bir gerileme yaşanıyor.

Büyükbaş hayvan sayısı:

2021: 419 bin 479

2022: 402 bin 70

2023: 390 bin 386

2024: 365 bin

Küçükbaş hayvan sayısı:

2023: 1 milyon 35 bin 986

2024: 1 milyon 9 bin

Bu veriler, Sivas’ta hayvancılık sektörünün son dört yılda düzenli bir şekilde kan kaybettiğini ortaya koyuyor.

Gözler Yetkililerde

Hayvan varlığındaki düşüş, hem üretim hem de kırsal ekonomiye etkisi açısından dikkat çekiyor. Nüfusun önemli bir kısmının hayvancılıkla geçimini sağladığı Sivas’ta, yetkililerin hayvan varlığını artırmaya yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.