İş adamı Ertan Aksoy, Erzincan doğumlu olup, İstanbul'da eğitimini tamamlamıştır.
Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Aksoy, girişimcilik ruhuyla donanmıştır.
2006 yılında Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi'ni kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli önemli kurumlarına hizmet vermiştir.
Ayrıca, 2011 yılında kurduğu e-ticaret şirketiyle de girişimcilik faaliyetlerini genişletmiştir.
Çalışma Hayatı
2018'den itibaren Aksoy, Ekonomistler Platformu'nun kurumsal yönetişim geliştirme çalışmaları çerçevesinde İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Profesyonel deneyimi ve bilgi birikimiyle, kurumsal yönetişim alanında önemli bir rol üstlenmektedir.
