Ayşe Boyner, iş dünyasının tanınmış ailelerinden Boyner Ailesi’ne mensuptur. Cem Boyner’in ikiz kızlarından biridir; 6 Mart 1985 doğumlu olup, Elif ile ikizdir ve bir kardeşi daha bulunmaktadır. Annesi ise eski siyasetçi Gün Sazak’ın kızı olan Bilgün Sazak’tır.

Ayşe Boyner Kimdir ve Ne İş Yapar?

Robert Kolej’de eğitim aldıktan sonra üniversite için yurt dışına yönelen Ayşe Boyner, McGill Üniversitesi’ni tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca modayla iç içe büyümüş, aile ortamı bu alanda ona değerli bir birikim kazandırmıştır.

Yaratıcı girişimci yönüyle tanınan Ayşe Boyner, uzun yıllar Boyner Holding bünyesinde Beymen ve Boyner mağazalarında satın alma sorumluluğu görevinde bulunmuş, perakende deneyimi kazanmıştır.

Ardından kendi markası “Faraway by Ayşe Boyner”ı kurarak moda dünyasında girişimci kimliğini netleştirmiştir. Faraway, doğal kumaşlardan ve Afrika ilhamlı koleksiyonlardan oluşan özgün bir konsept sunmakta ve ilk mağazası İstanbul Bebek’te 2019 yılında açılmıştır.

Ayrıca, Boyner Fresh adlı projeyle, farklı ülkelerden seçili moda markalarını Türkiye’ye getirerek yenilikçi bir perakende deneyimi oluşturmuştur. Tahminen 37 uluslararası markayı içerdiği belirtilmektedir.

İmajı, Tarzı ve İfadeleri

Moda kendisini ifade etme biçimi olan Ayşe Boyner, farklı tarzları karıştırmaktan hoşlanmakta ve “her gün başka bir Ayşe” hissiyle giyindiğini söylemektedir. Ayrıca güncel trendlere açık olduğunu ve modanın bireyselliği yansıtması gerektiğini vurgulamıştır.

Özel Hayat

Ayşe Boyner, özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer almıştır. 2020 yılında iş insanı Cem Telvi ile evlenmiş ancak bu evlilik 2021'de boşanmayla sonuçlanmıştır. Daha sonra Metin Anter ile birlikteliği başlamış ve 2025 yılında Cunda’daki aile çiftliğinde sade bir törenle evlendiği haber olmuştur.