Devlet Üniversitelerinde Doluluk Oranı Yüzde 99

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sonrası tercih yapan 1 milyon 412 bin 734 adaydan 778 bin 298’i bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Bu kapsamda devlet üniversitelerinde örgün programlar için ayrılan 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521’i doldu ve doluluk oranı yüzde 99 oldu. Vakıf yükseköğretim kurumlarında genel doluluk oranı ise yüzde 75,8 olarak açıklandı. Adaylar, yarından itibaren yerleştikleri üniversitelere kayıt işlemlerini yaptırabilecek. Yeni üniversiteliler için elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden 3 Eylül’e kadar alınacak. Elektronik kaydını yaptıranlar barkodlu elektronik kayıt belgesini yine e-Devlet üzerinden alabilecek. Elektronik kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt olunan üniversitenin internet sayfasındaki duyuruların takip edilesi gerekiyor. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerine giderek kayıt yaptırmalarına gerek kalmıyor.

5 Eylül Son Gün

Elektronik kaydı tercih etmeyip yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise yerleştiği üniversiteye giderek 5 Eylül’e kadar kayıt yaptırabilecek. Diğer yandan kayıt yaptıracak adayların ortaöğretim diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf gibi belgeleri teslim etmesi istenebiliyor. Adayın öğrenim ücreti ödemesi gereken bir programa yerleşmesi halinde ödeme yaptığına dair dekontu da kayıt sırasında yanında bulundurması gerekiyor.

1- Adayın kazandığı üniversite, yaşadığı şehirdeyse bizzat okuluna gidip kaydını yaptırabilir. Eğer farklı bir şehirdeyse de e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

2- e-Devlet sistemi üzerinden kaydını yaptıran adaylar, üniversitelerin istediği belgeleri akademik yıl başlayınca okullarına giderek ibraz edebilirler.

3- Adayların ÖSYM’nin kayıt için belirlediği tarihleri kaçırmaması gerekiyor. Eğer kaçırırlarsa kayıt haklarını kaybederler.

4- Bazı adaylar üniversiteye kayıt yaptırmadıkları takdirde Ortaöğretim Başarı Puanlarının (OBP) kesilmeyeceğini zannediyor. Ancak bir yükseköğretim kurumuna yerleştikleri için kayıt yaptırmasalar dahi önümüzdeki yıl OBP puanları yarı yarıya kesilecek.

5- Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrencinin ‘sınavsız ikinci üniversite’ seçeneğinden faydalanma hakkı var. Bu hak, örgün öğretim yapan bir programı kazanan adayın, açıköğretim üzerinden başka bir bölümü de sınavsız aynı anda okumasına olanak sağlıyor.