Sosyal medya fenomeni ve araba modifiye dünyasının en tanınmış isimlerinden Ünal Turan, aldığı bir yıllık hapis cezası ile gündeme geldi. Otobanda lastik yakma ve tehlikeli sürüş videoları nedeniyle ceza alan Turan, yaptığı açıklamada sevenlerinden helallik istedi.

Ünal Turan’ın Hayatı ve Kariyeri

18 Nisan 1985’te Sivas’ta doğan Ünal Turan, beş yaşında ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Bağcılar’da büyüyen Turan, genç yaşlardan itibaren otomobil ve modifiye tutkusuna bağlandı. İlk olarak Tofaş Kartal modeliyle başlayan modifiye serüveni, zamanla Peugeot 306 ve diğer popüler araçlarla devam etti.

Sosyal medyada paylaştığı modifiye videoları, lüks araç testleri ve fenomenleşen “Farz et ki bu aşkı yaşamadık hiç” gibi replikleriyle milyonlara ulaştı. Instagram’da 2,2 milyon takipçisi, YouTube ve TikTok’ta da milyonlara varan izlenme oranlarıyla Türkiye’nin en popüler otomobil fenomenlerinden biri haline geldi.

15 yıldır araba ticareti ve modifikasyonu yapan Turan, başarılarıyla Best of Turkey Awards’ta “Yılın Otomobil Fenomeni” ödülünü kazandı.

Ceylan Koynat İle Evliliği

Ünal Turan, şarkıcı Ceylan Koynat ile 2023 Aralık ayında evlendi. Çiftin evliliği, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Neden Hapse Girdi?

Ünal Turan’ın hapis cezasına sebep olan olay, 3 Ekim 2018’de yaşandı. Turan, arkadaşı Teoman Deniz ile birlikte otobanda lastik yakma ve tehlikeli sürüş videoları çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine başlatılan soruşturmada Turan, “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Turan, olayın bir yıl öncesine ait olduğunu, görüntülerin yeniden gündeme gelmesiyle yargılandığını belirtti. Daha önce de benzer eylemler nedeniyle para cezaları alan Turan, bu kez hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

“Küçük çılgınlıklarım oldu ama vatanıma, milletime ihanet edecek bir şey yapmadım. Cezamı çekmek için teslim oluyorum, sevenlerimden helallik istiyorum.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Destek Kampanyası Ve Tepkiler

Ünal Turan’ın cezası, sosyal medyada geniş yankı buldu. Yakın arkadaşı Kaan Block, “Ünal Turan Ceza Almasın!” adıyla bir imza kampanyası başlattı. Twitter ve diğer platformlarda kısa sürede yayılan kampanya, 1080’den fazla destekçi topladı.

Takipçileri, Turan’ın cezayı hak etmediğini, modifiye dünyasına katkıları nedeniyle affedilmesi gerektiğini savunurken; kamuoyunun bir kısmı ise trafiği tehlikeye atan eylemlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak cezanın yerinde olduğunu belirtti.

Ünal Turan’ın, 2023 yılında eşi Ceylan Koynat ile birlikte yaptığı yolculukta, 15 milyon TL değerindeki Ferrari’siyle geçirdiği kaza, tehlikeli sürüş tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştı.