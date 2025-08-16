Türkiye’nin iş dünyasında ve diplomasi alanında öne çıkan isimlerinden biri olan Selahattin Yılmaz, Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğmuş, hem ticari başarıları hem de fahri konsolosluk görevleriyle adından sıkça söz ettirmiştir. Şampiyon Filtre A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve ortağı olan Yılmaz, şirketi 90 ülkeye ihracat yapan bir marka haline getirmiştir. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkilendirmesiyle Liberya Fahri Başkonsolosu olarak atanan Yılmaz, hem iş dünyasında hem de sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almaktadır. Peki, Selahattin Yılmaz kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? İşte detaylar…

Türkiye’de iş dünyası ve diplomasi alanında adından söz ettiren Selahattin Yılmaz, hem iş insanı kimliği hem de fahri konsolosluk göreviyle tanınmaktadır. Peki, Selahattin Yılmaz kimdir, nerelidir, ne iş yapmaktadır? İşte detaylı bilgiler:

Selahattin Yılmaz Kimdir?

Selahattin Yılmaz, 1977 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına İbni Sina Anadolu Lisesi ve İkem Koleji’nde devam eden Yılmaz, lise sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde Uluslararası İşletme ve Pazarlama alanlarında önlisans eğitimleri almıştır.

Selahattin Yılmaz Aslen Nerelidir?

Selahattin Yılmaz, Hatay’ın İskenderun ilçesindendir. Ailesi köklü bir geçmişe sahiptir. Özellikle Hatay’ın Fransız sömürgesi altında bulunduğu dönemlerde İskenderun Liman Reisliği görevini yürüten Şeyh Ali’nin torunu olmasıyla da bilinmektedir.

Selahattin Yılmaz Ne İş Yapmaktadır?

Selahattin Yılmaz, iş hayatına 1998 yılında Şampiyon Filtre A.Ş. bünyesinde başlamıştır. Uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda firmanın ihracat ağını genişletmiş ve 90 ülkeye ulaşmasında büyük rol oynamıştır.

Şampiyon Filtre A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağıdır.

Otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde ihracat faaliyetleri yürütmüştür.

Türkiye pazarında şirketi lider konuma getiren isimlerden biridir.

LG Electronics, Chevron, Intercontinental Hotels, Watsons gibi dünya devleriyle iş ortaklıkları gerçekleştirmiştir.

Diplomatik Görevleri: Selahattin Yılmaz Hangi Görevleri Üstlenmiştir?

Selahattin Yılmaz, iş dünyasındaki başarısının yanı sıra diplomatik görevleriyle de ön plana çıkmıştır.

2018 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkilendirmesiyle Liberya Fahri Başkonsolosu olarak atanmıştır.

olarak atanmıştır. Bu görev, Liberya’nın Türkiye’deki tek diplomatik misyonu olma özelliğini taşımaktadır.

olma özelliğini taşımaktadır. Selahattin Yılmaz, Liberya vatandaşlarının ihtiyaçlarına yönelik yardım çalışmaları organize etmiş, bu yönüyle sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlamıştır.

Türkiye’de “önem derecesi yüksek” olarak tanımlanan kırmızı kod ile davet edilen ilk ve tek kişi unvanına sahiptir.

Selahattin Yılmaz Hangi Ödülleri Almıştır?

Best of City Awards 2019 : Sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarından dolayı uluslararası platformda ödül kazanmıştır.

: Sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarından dolayı uluslararası platformda ödül kazanmıştır. İGEME Ödülleri: Geçmiş yıllarda en çok ihracat yapan firmalar arasında ödül almıştır.