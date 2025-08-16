İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, jandarma tarafından son 10 gün içinde Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat olmak üzere 29 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyon Yozgat (3)

FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 49 şüpheli yakalanırken 39’u tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Operasyon Yozgat (1)

Şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İçeriği Görüntüle

Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: İHA