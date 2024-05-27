Hak yolunda yürür menzile ermiş

Ah edip peşinde ağlayanlar var

Toplamış dünyada hasatın dermiş

Şükredip kalbini dağlayanlar var

Devam eder kervan eğlenmez gider

Dosta kavuşurken dünyayı nider

Bütün varlığını eylemiş heder

Oturup karalar bağlayanlar var

Sırat köprüsünü geçmek istiyor

Cennet bahçesine göçmek istiyor

Şaraben tahürden içmek istiyor

Erimez cismini sağlayanlar var

Kullar muhanettir vermiyor azık

Eli boş gidene yazık mı yazık

Bu fani dünyanın düzeni bozuk

Göz yaşı sel gibi çağlayanlar var

Hazırlanır gider ciğer paresi

Kepeği tükenmiş yoktur çaresi

Tamamlandı vakti bitti süresi

Kendini hançerle doğrayanlar var

Aşık İdris bir gün bende giderim

Can verir Mevla’ya borcum öderim

Yalan olan bu dünyayı niderim

Yolu kabristana uğrayanlar var