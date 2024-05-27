Hak yolunda yürür menzile ermiş
Ah edip peşinde ağlayanlar var
Toplamış dünyada hasatın dermiş
Şükredip kalbini dağlayanlar var
Devam eder kervan eğlenmez gider
Dosta kavuşurken dünyayı nider
Bütün varlığını eylemiş heder
Oturup karalar bağlayanlar var
Sırat köprüsünü geçmek istiyor
Cennet bahçesine göçmek istiyor
Şaraben tahürden içmek istiyor
Erimez cismini sağlayanlar var
Kullar muhanettir vermiyor azık
Eli boş gidene yazık mı yazık
Bu fani dünyanın düzeni bozuk
Göz yaşı sel gibi çağlayanlar var
Hazırlanır gider ciğer paresi
Kepeği tükenmiş yoktur çaresi
Tamamlandı vakti bitti süresi
Kendini hançerle doğrayanlar var
Aşık İdris bir gün bende giderim
Can verir Mevla’ya borcum öderim
Yalan olan bu dünyayı niderim
Yolu kabristana uğrayanlar var