İtalya’da 4.869 kişi üzerinde yürütülen çalışmada, haftada 300 gramdan fazla tavuk eti tüketenlerde, 100 gramdan az tüketenlere kıyasla tüm nedenlere bağlı ölüm riski %27 daha yüksek bulundu. Araştırmacılar ayrıca, bu yüksek tüketimin gastrointestinal kanserlerden (mide, bağırsak vb.) ölüm riskini de erkeklerde 2,6 kata kadar çıkardığını belirledi.

Çalışma, MICOL ve NUTRIHEP kohortlarından elde edilen verilerle yürütüldü. Katılımcıların beslenme alışkanlıkları EPIC anketi ile değerlendirildi ve et tüketim miktarları gruplara ayrılarak istatistiksel analiz yapıldı.

Araştırmanın yazarları, “Haftada 300 gramdan fazla tavuk eti tüketimi, hem tüm nedenlerden hem de sindirim sistemi kanserlerinden ölüm riskinde istatistiksel olarak anlamlı bir artışa yol açmaktadır. Bu risk erkeklerde daha belirgindir” açıklamasında bulundu.

Pişirme Sırasında Oluşan Kanserojen Maddeler

Tavuk eti yüksek sıcaklıkta pişirildiğinde (ızgara, kızartma, mangal) heterosiklik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi kanserojen bileşikler oluşabiliyor.

Tavuklardaki Antibiyotik ve Katkı Maddeleri

Endüstriyel tavuk üretiminde kullanılan antibiyotik kalıntıları ve bazı katkı maddeleri, uzun vadede kanser oluşumunu etkileyebilir.

Fazla Tuz, Nitrit ve Koruyucu Bulunması

Tavuk nugget, salam, sosis gibi işlenmiş formlarında yüksek tuz, nitrit/nitrat ve koruyucular bulunur. Bunlar gastrointestinal kanser riskini artırabilir.

Fazla Omega-6 Tüketimi

Tavuk derisi ve yağı yüksek oranda omega-6 içerir. Fazla omega-6, kronik inflamasyonu artırabilir, bu da kanser riskine zemin hazırlar.