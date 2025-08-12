Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar beldesinde Konuklar Belediyesi Gençlik Meydanı düzenlenen törenle açıldı.

Törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Çandır Kaymakamı Muammer Oğuzhan Yüce, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konu ile ilgili Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, “Yozgat Valimiz Mehmet Ali Özkan, Yozgat İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Çandır Kaymakamı Muammer Oğuzhan Yüce, MHP Yozgat İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanımız Fatih Akgül, Belediye Başkanlarımız, MHP İlçe Başkanlarımız, İl Genel Meclisi Üyelerimiz ve il, ilçe yönetim kurulu üyelerimizle MHP Konuklar Belediyesi Gençlik Meydanı açılışını gerçekleştirdik.

Bu güzel eseri Konuklar’a kazandıran MHP Konuklar Belediye Başkanımız Oğuzhan Karaca ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ise “Yozgat Valimiz Mehmet Ali Özkan, Yozgat Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanımız Fatih Akgül, MHP İlçe Başkanımız Muaz Ağan ve çok sayıda davetlinin katılımı ile Konuklar Belediyesi Gençlik Meydanı’nın açılışını gerçekleştirdik.

Başarılı çalışmalarından dolayı Konuklar Belediye Başkanımız Oğuzhan Karaca’yı tebrik ediyor, meydanın Konuklar halkına hayırlı olmasını diliyorum. MHP belediyeleri; üretken, sosyal ve vatandaşının menfaatini gözeten anlayışıyla, belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğine en güzel örnekleri sunmaya devam ediyor” diye konuştu.