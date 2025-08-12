Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilçenin içme suyu kapasitesinin artırıldığını açıkladı.

Başkan İnce, yapılan çalışmalar sonucunda 300 metreküp olan içme suyu kapasitesinin 500 metreküpe çıkarıldığını belirterek, “Bu sayede hem mevcut su ihtiyacını daha verimli karşılamış hem de gelecekte artabilecek taleplere yönelik önemli bir adım atmış olduk” dedi.

İnce, projenin ilçenin uzun vadeli su ihtiyacını güvence altına alacağını vurgulayarak, “İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.