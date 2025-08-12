Boğazlıyan Belediyesi, ilçede modern yaşam alanlarını artırmak ve vatandaşlara daha konforlu konut seçenekleri sunmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Kaymakam Kemal Bey Mahallesi’nde inşa edilecek Taç Mahal Konutları için temel atma töreni yarın gerçekleştirilecek.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yuvam Konutları Projesi’nin ikinci etabı kapsamında yapılacak Taç Mahal Konutları’nın ilçenin gelişimi açısından önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Coşar, “Hemşehrilerimize modern, güvenli ve estetik açıdan yüksek standartlara sahip yaşam alanları sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu proje, sadece konut ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin değerini artırarak Boğazlıyan’a uzun vadeli ekonomik katkı sağlayacak” dedi.

Temel atma töreninin, vatandaşların katılımıyla coşkulu bir şekilde yapılması bekleniyor. İlçe halkı, belediye meclis üyeleri, kamu kurum temsilcileri ve davetlilerin 13 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te Kaymakam Kemal Bey Mahallesi’nde bir araya gelerek projenin ilk temellerinin atılmasına tanıklık edeceği bildirildi.

Projenin tamamlanmasıyla bölgede, sosyal donatı alanları ve modern mimarisiyle dikkat çekecek yeni bir yaşam merkezi oluşturulacak.