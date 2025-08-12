Sorgun’a bağlı Çiğdemli Belediyesi mahallelerde çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, Burunören Mahallesi’nde kilit parke döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını, İsmailhacılı Mahallesi’nde ise mezarlık yolu ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Başkan Biçer, yaptığı açıklamada, mahallelerin refah seviyesini yükseltmek ve temiz bir çevreye kavuşmalarını sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. “Söz verdiğimiz gibi Burunören Mahallemizde kilit parke döşeme işlemleri ve çevre düzenlemelerini tamamladık. Şimdi de İsmailhacılı Mahallemizin mezarlık yolu ve çevre düzenleme işlemlerine devam ediyoruz” dedi.

Çalışmalara katkı sunan kasaba halkına ve mahalle muhtarlarına teşekkür eden Biçer, “Hizmet süremiz boyunca mahallelerimizin yaşam kalitesini artırmak ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.