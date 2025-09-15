Bu rakam, Ali Sabancı'nın servetinin sadece yüzde 12,5'ine denk geliyor. Dünya çapında Jeff Bezos ve Bill Gates gibi milyarderlerin ödediği tazminatlarla kıyaslandığında ise oldukça mütevazı kalıyor.

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, boşanma kararı aldı. Bir süredir gündemde olan ayrılık iddiaları, özellikle tazminat talebi nedeniyle çıkmaza girmiş durumda.

Boşanma Davasında Zorlu Süreç

Sabah'ın haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı eşinden 5 milyar TL (yaklaşık 120 milyon dolar) tazminat istiyor. Bu yüksek talep, tarafların boşanma sürecini daha da zorlu hale getiriyor.

Kazancının %12,5'İ Kaybedecek

Yaklaşık 960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. ismi olan Ali Sabancı, bu tazminatı ödemesi halinde mal varlığının yaklaşık %12,5'ini kaybedecek.

Zorlu: Tekne Kazası

Sabancı çifti, 2023 yılında Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında ağır bir tekne kazası geçirmişti. Kazanın ardından Vuslat Doğan Sabancı 3 ameliyat olurken, Ali Sabancı'nın ise 11 operasyon geçirdiği biliniyor. Uzun süren tedavi süreçlerinden geçen çift, magazin ve iş dünyasında "zorluklara birlikte direnen çift" olarak anılmıştı.

Şimdi ise gözler, Sabancı çiftinin boşanma sürecinin nasıl sonuçlanacağına ve tazminat konusundaki pazarlığın nereye varacağına çevrilmiş durumda.

Oransal Olarak Yüksek Sayılmıyor

Finans çevrelerinde sıkça konuşulan tazminat rakamı – 120 milyon dolar – kulağa devasa gelse de, Ali Sabancı'nın toplam serveti göz önüne alındığında oransal olarak yüksek sayılmıyor. Yaklaşık 960 milyon dolarlık servetin %12,5'ine denk gelen bu talep, ultra zengin boşanma davalarında alışılmış sınırlar içinde değerlendiriliyor. Batı ülkelerinde bu oran kimi zaman %25 ila %50 arasında değişebiliyor.

Uzman Yorumu: Dengeli Bir Talep

