Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde yapılan operasyonlarda 125 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 325 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya; şüphelilerin, sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıklarını, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıklarını, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettiklerini, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıklarını ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Bu şüphelilerden 125'inin tutuklandığını söyleyen Yerlikaya, 94 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Siber suçlarla mücadele devam ediyor. Yurt genelinde son 10 günde yapılan operasyonlarda 364 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 125'i tutuklandı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde yapılan operasyonlarda 125 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 325 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya; şüphelilerin, sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıklarını, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıklarını, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettiklerini, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıklarını ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Bu şüphelilerden 125'inin tutuklandığını söyleyen Yerlikaya, 94 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.