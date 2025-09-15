Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı Belediyesi, geçici süreyle beden işçisi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 15 Eylül 2025 tarihinde kabul edilecek.

Başvurular 15 Eylül’de

Yamaçlı Belediyesi Personel Ltd. Şti., beden işçisi (genel) pozisyonunda çalıştırılmak üzere 1 kişilik açık iş ilanı duyurdu. Niteliği “geçici” olarak belirtilen işe başvurular 15 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Mülakat 16 Eylül’de

Başvuruların ardından mülakat, 16 Eylül 2025 Salı günü saat 10.00’da Yamaçlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. binasında gerçekleştirilecek. Görüşmeler, Yamaçlı Belediye Başkanı İbrahim Özsoy tarafından yapılacak.

Çalışma Şartları

Çalışma adresi, Yamaçlı Kasabası Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi No:1 Boğazlıyan / Yozgat olarak açıklandı. İşe kabul edilen personel, 17 Eylül 2025 – 16 Aralık 2025 tarihleri arasında görev yapacak. Çalışma saatleri 08.30-17.30 olarak belirlendi. İşin ücretlendirmesi asgari ücret üzerinden yapılacak.

Başvuru Şartları ve Belgeler

Başvurular şahsen kabul edilecek. Adaylardan şu belgeler istenecek:

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Doktor raporu