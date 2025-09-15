Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu süreçte 32 farklı oyunda rol almış ve 25 oyun yönetmiştir. Müfit Kayacan aynı zamanda 10 sene Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görev aldı. Kadınlar Tiyatro ile Buluşuyor ve Likya Seyirlik Oyunlar Festivali’nin de yaratıcılarındandır.
Filim Ve Dizilerde Yer Aldı
“Kaderimin Oyunu” “Çukur” “Aile Şirketi” “Zemheri” “Aşk 101” “Bartu Ben” “Alef” gibi dizilerde ve “Aykut Enişte 1-2” “Bayi Toplantısı” Bir Nefes Daha” “Küçük Şeyler” “ Kız Kardeşler” “Abluka” gibi sinema filmlerinde yer alan Müfit Kayacan, şu anda “Bir Peri Masalı’ dizisinde “Hamit” karakterini canlandırmaktadır. 1989 Altın Mask Tiyatro ödülleri Mersin Keşanlı Ali Destanı ,En İyi Yönetmen ödülünü, 2009 yılında da Dileklerarası Seyirci Ödülleri Vatan Kurtaran Şaban, En iyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.
Oynadığı Diziler
Bir Peri Masalı / Hamit Köksal / 2022
Kaderimin Oyunu / Harun Demirhan / 2021-2022
Çukur / Halil İbrahim Gökçetaş / 2021
Zemheri / Yaşar / 2020
Alef / Arap / 2020
Aşk 101 / Necdet / 2020
Aile Şirketi / Şenol Yurt / 2020
Yüzleşme / Selim / 2019
Aşk Ağlatır / Yıldırım Özben / 2019
Adı: Zehra / Bayram / 2018
Tutsak / 2017
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Feridun / 2016
Cesur ve Güzel / Rıfat / 2016
Aşk Yeniden / 2015
Şubat / 2012
Öyle Bir Geçer Zaman ki / Okul müdürü / 2010
Maçolar / İkdam / 2006
Kezban Yenge / Simetri / 2005
Şıh Senem / 2003
Oynadığı Filmler
Aykut Enişte / Sadi / 2021
Bir Nefes Daha / Serhad / 2020
Bayi Toplantısı Nuri / 2020
Biz Böyleyiz / Haluk / 2020
Kız Kardeşler / Şevket / 2019
Aykut Enişte / Sadi / 2019
Görülmüştür / Adnan / 2019
Küçük Şeyler / Hikmet / 2019
Cinayet Süsü / Köylü Adam / 2019
Hit Me Baby / 2018
Anons / Hayati / 2018
Son Çıkış / Berber / 2018
Yol Kenarı / İmam / 2017
Körfez / Bülent / 2017
Kırık Kalpler Bankası / Fethiyeli / 2016
Albüm / Cemal / 2016
Olur İnşallah / Muhtar / 2015
Abluka / Hamza / 2015
Çılgın Dersane Kampta / Avukat / 2007
Çılgın Dersane / Avukat / 2006