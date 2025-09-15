Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu süreçte 32 farklı oyunda rol almış ve 25 oyun yönetmiştir. Müfit Kayacan aynı zamanda 10 sene Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görev aldı. Kadınlar Tiyatro ile Buluşuyor ve Likya Seyirlik Oyunlar Festivali’nin de yaratıcılarındandır.

Filim Ve Dizilerde Yer Aldı

“Kaderimin Oyunu” “Çukur” “Aile Şirketi” “Zemheri” “Aşk 101” “Bartu Ben” “Alef” gibi dizilerde ve “Aykut Enişte 1-2” “Bayi Toplantısı” Bir Nefes Daha” “Küçük Şeyler” “ Kız Kardeşler” “Abluka” gibi sinema filmlerinde yer alan Müfit Kayacan, şu anda “Bir Peri Masalı’ dizisinde “Hamit” karakterini canlandırmaktadır. 1989 Altın Mask Tiyatro ödülleri Mersin Keşanlı Ali Destanı ,En İyi Yönetmen ödülünü, 2009 yılında da Dileklerarası Seyirci Ödülleri Vatan Kurtaran Şaban, En iyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.

Oynadığı Diziler

Bir Peri Masalı / Hamit Köksal / 2022

Kaderimin Oyunu / Harun Demirhan / 2021-2022

Çukur / Halil İbrahim Gökçetaş / 2021

Zemheri / Yaşar / 2020

Alef / Arap / 2020

Aşk 101 / Necdet / 2020

Aile Şirketi / Şenol Yurt / 2020

Yüzleşme / Selim / 2019

Aşk Ağlatır / Yıldırım Özben / 2019

Adı: Zehra / Bayram / 2018

Tutsak / 2017

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Feridun / 2016

Cesur ve Güzel / Rıfat / 2016

Aşk Yeniden / 2015

Şubat / 2012

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Okul müdürü / 2010

Maçolar / İkdam / 2006

Kezban Yenge / Simetri / 2005

Şıh Senem / 2003

Oynadığı Filmler

Aykut Enişte / Sadi / 2021

Bir Nefes Daha / Serhad / 2020

Bayi Toplantısı Nuri / 2020

Biz Böyleyiz / Haluk / 2020

Kız Kardeşler / Şevket / 2019

Aykut Enişte / Sadi / 2019

Görülmüştür / Adnan / 2019

Küçük Şeyler / Hikmet / 2019

Cinayet Süsü / Köylü Adam / 2019

Hit Me Baby / 2018

Anons / Hayati / 2018

Son Çıkış / Berber / 2018

Yol Kenarı / İmam / 2017

Körfez / Bülent / 2017

Kırık Kalpler Bankası / Fethiyeli / 2016

Albüm / Cemal / 2016

Olur İnşallah / Muhtar / 2015

Abluka / Hamza / 2015

Çılgın Dersane Kampta / Avukat / 2007

Çılgın Dersane / Avukat / 2006