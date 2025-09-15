Yapılan bir araştırma, Türkiye’nin aidat haritasını ortaya çıkardı. Son üç yılda yaşanan artışın yüzde 300 ila 350 seviyelerine ulaştığı belirlendi.

Aidat tartışmaları büyüyor

Kimi zaman apartmanlarda ve sitelerde tartışmalara, hatta kavgalara yol açan aidat meselesi, araştırmalara da yansıdı. Ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getiren aidat artışları, özel bir araştırma şirketinin raporuna göre son 3 yılda yüzde 300-350 oranında yükseldi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Murat Tezcan, “Özel bir araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre son üç yılda aidatlarda yüzde 300-350 seviyesinde artış görüyoruz. İstanbul ve Ankara’da ise artışların kira artışlarını dahi geçtiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Bazı ilçelerde 10 bin lirayı aşıyor

Özellikle İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi ilçelerinde aidatların 10 bin lirayı geçtiği tespit edildi. Peki site veya apartman sakinleri bu artışlara karşı hangi adımları atabilir?

Hukuki sürece dikkat çeken Tezcan, şu uyarılarda bulundu:

“Genel kurul kararında fahiş bir artış söz konusuysa mutlaka genel kurul tutanağına şerh düşülmeli. Malik tarafından bu karara itiraz edildiği belirtilmezse, kararın iptali için hukuki süreç başlatılamaz. Şerh düşüldükten sonra ise 30 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak kararın iptalini talep edebilirsiniz.”