Şerefim namusum haysiyetimsin

Özüm tüm benliğim canım Türkiye’m

Çoluk çocuğuma vasiyetimsin

Öz vatanım benim canım Türkiye’m

Kutlu toprağında doğdum büyüdüm

Bir zamanlar gençtim küçük toydum

Koynuna kışladım yattım uyudum

Ölene dek kalsın anım Türkiye’m

Canım kurban toprağına taşına

El değmesin hilaline kaşına

Kanımı dökmüşüm her karışına

Yoluna fedadır kanım Türkiye’m

Atalarım en son sende durdular

Beğendiler sende otağ kurdular

Dağa taşa Türk mührünü vurdular

Sağı solu benim yanım Türkiye’m

İdris’imin düşmanıdır yan bakan

Cezasını bulur sana kaş çatan

Ebediyen yaşa Varol vatan

Hem yarınım hem bu günüm Türkiye’m