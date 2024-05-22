Şerefim namusum haysiyetimsin
Özüm tüm benliğim canım Türkiye’m
Çoluk çocuğuma vasiyetimsin
Öz vatanım benim canım Türkiye’m
Kutlu toprağında doğdum büyüdüm
Bir zamanlar gençtim küçük toydum
Koynuna kışladım yattım uyudum
Ölene dek kalsın anım Türkiye’m
Canım kurban toprağına taşına
El değmesin hilaline kaşına
Kanımı dökmüşüm her karışına
Yoluna fedadır kanım Türkiye’m
Atalarım en son sende durdular
Beğendiler sende otağ kurdular
Dağa taşa Türk mührünü vurdular
Sağı solu benim yanım Türkiye’m
İdris’imin düşmanıdır yan bakan
Cezasını bulur sana kaş çatan
Ebediyen yaşa Varol vatan
Hem yarınım hem bu günüm Türkiye’m