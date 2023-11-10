Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından tüketiciler arasında yerli kredi kartlarına ve banka kartlarına olan talebin arttığını belirterek, bankalara yerli kart kullanımında zorluk çıkarmamaları çağrısında bulundu.

Şahin, 7 Ekim tarihinde başlayan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı tüketicilerin şirketlere yönelik boykot uygulamaya başladığını ifade etti. Boykotun yiyecek ve içecek gibi ürünlerle sınırlı kalmadığını belirten Şahin, son 15 günde yerli ödeme sistemine olan ilginin arttığını ve bu konuda çeşitli şikayetler aldıklarını söyledi.

Şahin, Türkiye'de 8 yıldır yerli bir ödeme sisteminin bulunduğunu ve bankaların bu sistemi bildiklerini vurgulayarak, vatandaşların yerli kart taleplerine olumlu yanıt verilmesi gerektiğini ifade etti. "Tüketici hangi ödeme yöntemini kullanmak istiyorsa onu vermek zorundalar" diyen Şahin, bankaların bazı durumlarda zorluk çıkardığını ve bu duruma tepki gösterdiklerini belirtti.

Şahin ayrıca, tüketicinin boykotunun şirketler üzerinde büyük etki yarattığını vurgulayarak, "Firmalar, şirketler şunu bilsin ki en güçlü olan tüketicinin boykotudur. Tüketici bir malı boykot ettiğinde hiçbir şirket buna dayanamaz" dedi. Tüketicilerin boykot gücünün önemine dikkat çeken Şahin, şirketlerin ve bankaların tüketicilerin taleplerine hızla yanıt vermesi gerektiğini belirtti.