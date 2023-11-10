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10 Kasım 1938 yılında ebediyete intikal eden Cumhuriyet’in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümünde Yozgat Şehir Hastanesinde anma programı düzenlendi.

Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 85. yıldönümünde hastanede düzenlenen programla andı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Millî Mücadele’nin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 85. Yıldönümünde Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, idari ekip ve hastane personelleri hastane poliklinik girişinde saat 09.05’te çalınan sirenlerle 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

‘Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikrimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.’ özünü hatırlatan Başhekim Kozan; “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun silah arkadaşları ve vatanımız için toprağa düşün kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyoruz” dedi.