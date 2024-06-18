Turgut Altınok, 1964 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda tamamladıktan sonra ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde gördü. Yükseköğrenimini Uluslararası Hukuk alanında tamamladı ve mesleği avukatlıkla tanındı.

Siyasi kariyerine Ülkü Ocakları'nda adım atan Altınok, 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu ve 28 yaşında MHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

1994 yılında sadece 30 yaşında iken MHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Altınok, 1999 yılında Fazilet Partisi'nin Keçiören adayı olarak bir dönem daha başkanlık yaptı. 2004 yılında ise AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanlığı'na seçilen Altınok, siyasi kariyerine bu alanda devam etti.

Evli ve dört çocuk babası olan Turgut Altınok, sadece siyasi kariyeriyle değil, aynı zamanda aile değerlerine verdiği önemle de tanınıyor.