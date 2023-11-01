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Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli, ocak zammına odaklanmış durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları aralık ayında resmi olarak başlayacak, ancak hazırlıklar şimdiden başlamış durumda. TÜRK-İŞ, asgari ücretlilerin daha iyi bir yaşam standardına sahip olmalarını hedefleyen bir model geliştirmek için çalışmalarına hız verdi. Ekonomi yönetiminden gelen mesajlar da, çalışanların enflasyonun olumsuz etkilerinden korunacağı yönünde.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Enflasyonun getirdiği yükü azaltmak hepimizin ortak hedefi. Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Memur, emekli, işçi enflasyondan korunacak. Önceliğimiz vatandaşı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak ve hızla önlemler almaktır" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR

Asgari ücretin belirlenmesi için dikkate alınacak formüller arasında, enflasyon verilerinin kullanılması ve bir refah payının eklenmesi öne çıkıyor. Orta Vadeli Program'a göre 2023'ün ikinci yarısında TÜFE'nin yüzde 37.76 seviyesinde olması bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halinde refah payı hariç net asgari ücret 11,402 liradan 15,707 liraya yükselecek. Brüt asgari ücret yaklaşık 18 bin 480 lira olurken, işveren maliyeti 21 bin 714 liraya çıkacak. Ayrıca, asgari ücrete memur maaşlarındaki artışın yansıtılabileceği beklentileri de bulunuyor.

Memur maaşlarının ocak ayında yüzde 49.46 oranında artması bekleniyor. Bu durumda, net asgari ücret 17 bin 42 liraya ulaşacak, brüt asgari ücret ise 20 bin 49 lirayı geçecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 boyunca uygulanacak yeni ücreti belirlerken bu verilere dikkatle yaklaşacak.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI AÇIKLANDI

TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 13 bin 684 liraya yükselmiş durumda. Aylık toplam harcamaların (yoksulluk sınırı) ise 44 bin 573.3 lira olduğu bildirilirken, bekâr bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 17 bin 803.3 liraya yükselmiş bulunuyor. Bu veriler, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde daha fazla önem kazanıyor.

Sonuç olarak, Türkiye yeni asgari ücret belirleme sürecinde büyük bir dikkatle beklenirken, hem çalışanlar hem de ekonomi yönetimi asgari ücretin enflasyonun etkilerinden koruyacak bir formül üzerinde çalışıyor. Yapılacak zammın, milyonlarca asgari ücretliye olumlu bir etki yapması bekleniyor.