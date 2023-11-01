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Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977 tarihinde Kars'ta doğmuş bir Türk pop müziği şarkıcısıdır. Pendik Lisesi mezunu olan Ekinci'nin ailesi de kendi alanlarında başarılıdır; annesi hemşire, babası ise İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu inşaat mühendisidir.

KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Tuğba Ekinci'nin şov dünyasına girişi, yönetmen Osman Sınav'ın onu keşfetmesiyle gerçekleşti. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisinin çekimleri sırasında Ekinci'yi fark eden Sınav, ona teklifte bulundu. Ayrıca, Ekinci kariyerinin erken dönemlerinde "Çarkıfelek" adlı televizyon programında hosteslik yapmıştır.

MÜZİK KARİYERİ

Tuğba Ekinci, müzik kariyerine de oldukça başarılı bir şekilde adım atmıştır. 1994 yılında Güzellik Yarışması'na katıldı ve elemeleri geçerek ilk 20 aday arasına girdi. Ancak, babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Sanatçı, Erol Köse ile tanışmasıyla şarkıcılık kariyerine başladı ve Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Ayrıca, Buzda Dans yarışmasının finalisti olmuştur.

ALBÜMLERİ

Tuğba Ekinci, müzik kariyerinde birçok albüm çıkarmıştır. İşte bazı önemli albümleri:

2005: "O Şimdi Asker"

2007: "Boynuz"

2008: "Condom"

2010: "Yanma Demezler"

2011: "100 Derece"

2013: "Hadi Kızım"

2014: "Git Git Gör Gününü"

2016: "Para Babası"

2018: "Türkiye'nin Aslanları"

2020: "Son Dakika"