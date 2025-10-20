Tapunuzda “kat irtifakı” mı, yoksa “kat mülkiyeti” mi yazıyor? Bu iki ifade arasındaki fark, mülkün hukuki durumundan piyasa değerine kadar birçok konuyu doğrudan etkiliyor.

Birçok kişi, tapusunu alırken bu ayrımı gözden kaçırıyor. Oysa tapuda yer alan bu ibare, konutun resmî statüsünü belirlemenin yanı sıra, kredi kullanımı, satış işlemleri ve mülkiyet hakları açısından da büyük önem taşıyor.

Kat İrtifakı Nedir?

“Kat irtifakı”, henüz inşaatı tamamlanmamış binalarda arsa payı üzerinden kurulan geçici mülkiyet türü olarak tanımlanıyor. Bu durumda yapı henüz iskan belgesi almamış ve bağımsız bölümler (daire, iş yeri vb.) hukuken ayrı birer tapuya dönüşmemiştir.

Kat irtifakı tapusuna sahip olan kişiler, mülklerini satmak veya konut kredisi kullanmak istediklerinde çeşitli kısıtlamalarla karşılaşabiliyor.

Kat Mülkiyeti Ne Anlama Geliyor?

İnşaatın tamamlanmasının ardından alınan yapı kullanma izni (iskan) ile birlikte her daire veya iş yerinin ayrı bir tapu kaydı oluşturuluyor. Bu durum “kat mülkiyeti” olarak adlandırılıyor.

Kat mülkiyeti, dairenin resmî olarak bağımsız bir gayrimenkul olduğunu belgeleyen en güçlü yasal dayanak. Bu tapuya sahip konutlar, krediye uygunluğu ve satış kolaylığı açısından da yatırımcılara güven veriyor.

Ev Sahipleri İçin Uyarı

Uzmanlar, birçok vatandaşın ev sahibi olduğunu düşünse de aslında hâlâ “kat irtifakı” tapusuna sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum, ilerleyen dönemlerde satış, kredi veya miras işlemlerinde ciddi sorunlar yaratabiliyor.

Gayrimenkul alırken tapu üzerinde “kat mülkiyeti” ibaresinin yer almasına özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.