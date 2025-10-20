Vakkas Açar, 1978 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Adıyaman'da tamamlayan Kesmetepe, Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda muhasebe eğitimi aldı.

Besni ekonomisi için çeşitli STK'lerde görev alan Kesmetepe, 2009 seçimlerinde ve sonraki dönemde belediye başkanı oldu.

2020-2023 tarihlerinde partisinin ilçe başkanlığını yapan Kesmetepe, evli 4 çocuk babasıdır.

İl Başkanı Seçildi

Vakkas Acar, CHP Gaziantep İl Başkanı Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep 39. Olağan İl Kongresi tamamlandı.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı kongrenin kazananı Vakkas Acar oldu.

Vakkas Acar 347 oy alırken Karaca Bozgeyik ise 228 oy aldı.

581 delegenin oy kullandığı kongreye “İthal Aday” tartışması damga vurdu.