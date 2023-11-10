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Türkiye'de trafiğe kayıtlı 26 milyon 937 bin 791 aracın belirli aralıklarla muayene olması zorunlu. 81 ilde araç muayenesini TÜVTÜRK adlı firma gerçekleştiriyor. Milyonlarca araç sahibi için yeni bir uygulamayı hayata geçiren TÜVTÜRK, artık randevusuz araç muayenesi yapmayacak. Yeni uygulamayla araç sahiplerinin muayene süreçlerini daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

TÜVTÜRK RANDEVU NASIL ALINIR?

Araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek, gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenebilir ve randevu alabilecekleri tarihleri kontrol edebilir.

İnternet üzerinden alınabilecek randevu ile sürücüler, uygun buldukları gün ve saatte otomobillerini muayeneye sokabiliyor.

Yeni uygulama sonrası yoğunluk yaşanmayacağını düşünen çok sayıda araç sahibi, randevu almadan muayene için istasyonları ziyaret etse de, TÜVTÜRK istasyonları randevusuz hiçbir aracı muayeneden geçirmemeye devam ediyor.

Aynı zamanda otomobil sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan 'egzoz pulu' olarak adlandırılan egzoz gazı emisyon ölçümü testini yaptırabilirken, verilen belgeyi muayene sırasında yetkiliye ibraz ederek ek bir test yaptırmaktan muaf tutuluyor.

YOĞUNLUK AZALTILACAK

TÜVTÜRK'ün gezici istasyonlarıyla araç sahiplerinin muayene sürecinde yaşadığı sıkıntılar da büyük ölçüde azalmış olacak. Gelecekte de benzer uygulamaların yaygınlaşması, trafik güvenliği ve çevre koruma açısından büyük bir adım olacak.

Araç sahipleri, belirtilen tarihlerde randevu alarak muayenelerini gerçekleştirebilir ve trafiğe çıkacakları araçlarının güvenliğini ve çevre dostu olmasını sağlayabilir.

ARAÇ MUAYENE SÜRECİNDE YENİ DÜZENLEME

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı milyonlarca aracın düzenli muayene işlemlerini gerçekleştiren TÜVTÜRK, önemli bir değişikliğe imza atıyor. Yapılan güncelleme ile artık randevusuz araç muayenesi uygulamasına son veriliyor, bu da araç sahipleri için belirli düzenlemeleri beraberinde getiriyor.

26 milyon 937 bin 791 aracın periyodik muayenesini üstlenen TÜVTÜRK, trafiğe güvenli araçlar çıkmasını sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeye geçiyor. Randevusuz araç muayenesi yapmayacak olan TÜVTÜRK, bu sayede araç sahiplerinin muayene süreçlerini daha organize bir şekilde yönlendirmeyi hedefliyor.

RANDEVU ALMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek, gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenebilir ve randevu alabilecekleri tarihleri kontrol edebilir. İnternet üzerinden alınacak randevularla sürücüler, uygun buldukları gün ve saatte araçlarını muayeneye sokabilecekler.

Yeni uygulama, randevusuz muayene isteyen araç sahipleri arasında bir miktar yoğunluğa neden olmuş olsa da, TÜVTÜRK istasyonları randevusuz araçları muayeneden geçirmeme politikasını sürdürüyor.

EGZOZ PULU VE EK TEST İMKANLARI

Ayrıca, otomobil sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alacakları 'egzoz pulu' ile egzoz gazı emisyon ölçümü testini yaptırabilirler. Bu belge, muayene sırasında yetkililere ibraz edilerek ek bir test yaptırmaktan muafiyet sağlıyor.

Bu kapsamlı güncelleme ile TÜVTÜRK, araç sahiplerinin muayene sürecini daha etkili ve düzenli bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Trafik güvenliği ve çevre koruma açısından önemli bir adım olan bu düzenleme ile gelecekte benzer uygulamaların yaygınlaşması bekleniyor. Araç sahipleri belirtilen tarihlerde randevularını alarak, araçlarının güvenliğini ve çevre dostu olmasını sağlayabilirler.