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Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 10 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.5436 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.5262 liradan, satış fiyatı ise 28.5612 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.16'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.4876 TL'den yapan euro şu anda 30.4753 TL alış ve 30.5 TL satış fiyatına sahip.