Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:47     07:12     12:30     15:12     17:37     18:58

Akdağmadeni    05:42     07:07     12:25     15:08     17:33     18:53

Aydıncık             05:45     07:11     12:28     15:10     17:35     18:55

Boğazlıyan         05:44     07:09     12:28     15:12     17:37     18:56

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Çandır                 05:43     07:08     12:27     15:11     17:36     18:55

Çayıralan            05:43     07:08     12:26     15:10     17:35     18:55

Çekerek              05:44     07:10     12:27     15:09     17:34     18:55

Kadışehri            05:43     07:08     12:26     15:08     17:33     18:53

Saraykent           05:44     07:09     12:27     15:10     17:35     18:55

Sarıkaya              05:44     07:09     12:27     15:11     17:36     18:56    

Şefaatli                05:47    07:12     12:30     15:13     17:38     18:58

Sorgun                05:45     07:11     12:28     15:11     17:36     18:56

Yenifakılı            05:45     07:10     12:29     15:13     17:38     18:57

Yerköy                05:48     07:13     12:31     15:14     17:39     18:59

Kaynak: Haber Merkezi