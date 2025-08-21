Sitem dolu açıklamaları ile gündem olan ayrılık sonrası Maribor, Acun Ilıcalı'nın ikinci kulübünde de suların durulmadığını gösterdi. Hull City'de yaşanan sıkıntıların ardından Slovenya'da gelen bu şok ayrılık, projenin geleceğini tartışmaya açıyor.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Maribor’da sular durulmuyor. Slovenya ekibi, genç teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan nezaket dolu açıklamaya rağmen, Tanrıvermiş'in yönetime sitem ettiği öğrenildi. Bu gelişme, Ilıcalı’nın bir diğer kulübü Hull City’de yaşanan sorunların ardından ikinci bir kriz olarak yorumlanıyor.

Maribor'da Yollar Neden Ayrıldı?

Acun Ilıcalı'nın futboldaki yatırımlarından biri olan Maribor, teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş'in görevine son verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ortak projemize büyük enerji katan Tuğberk Tanrıvermiş’e çabaları ve gayretleri için teşekkür eder, gelecekteki antrenörlük kariyerinde başarılar dileriz” denildi. Ancak bu resmi açıklamanın ardında, Tanrıvermiş'in kulüp içindeki bazı uyumsuzluklara dikkat çektiği ve kararı beklenmedik bulduğu konuşuluyor. İstenilen sportif başarıların yakalanamaması, bu ayrılığın en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

Tuğberk Tanrıvermiş'in Ayrılık Hikayesi

Tuğberk Tanrıvermiş dizide değil ama gerçek hayatta gözü kara, gücü, bilgisi olan ama adı bilinmeyen bir krizin esiri olmuş gibi görünüyor. Daha önce Avusturya ekibi SKN St. Pölten’de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Tanrıvermiş, Maribor’a büyük umutlarla gelmişti. Takımı kısa sürede düşme potasından uzaklaştırarak üst sıralara taşıyan genç teknik adamın Slovenya'daki macerası ise beklentilerin altında kaldı. Yönetimin beklentilerini karşılayamayan performansı, ayrılığı kaçınılmaz hale getirdi.

Tuğberk Tanrıvermiş Kimdir?

3 Ekim 1989'da İstanbul'da dünyaya gelen Tuğberk Tanrıvermiş, eğitim hayatına Avusturya Lisesi’nde başladı ve ardından Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu. Başarılı eğitim hayatını İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca bilerek taçlandırdı. Futbola olan tutkusu onu antrenörlük eğitimine yönlendirdi.

Tanrıvermiş'in kariyer basamakları ise şöyle: 2011'de Galatasaray altyapısında stajyer olarak başladı. Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor'da deneyim kazandıktan sonra 2014-2018 yılları arasında tekrar Galatasaray'a döndü. Burada analizci ve altyapı antrenörü olarak Cesare Prandelli, Igor Tudor ve Fatih Terim gibi dev isimlerin ekibinde yer aldı. Ekim 2024'te ise Avusturya 2. Lig ekibi SKN St. Pölten'in başına geçerek uluslararası alanda adını duyurdu.