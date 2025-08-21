Mustafa Gökhan Böcek, Antalya doğumlu olup Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğludur. Resmi bir siyasi veya bürokratik görevi bulunmayan Gökhan Böcek, özellikle aile bağları ve özel hayatı ile gündemde yer alıyor.

Gökhan Böcek Nereli?

Antalyalı olan Gökhan Böcek, yaşamını büyük ölçüde Antalya’da sürdürmektedir. Babası ve ailesi, şehirde tanınan isimler arasında yer alıyor.

Gökhan Böcek Evli Mi Kaç Çocuğu Var?

Gökhan Böcek, ilk evliliğini 2022 yılında yapmış ancak kısa sürede sona ermiştir. 2024 yılında Zühal Böcek ile ikinci evliliğini gerçekleştiren Gökhan Böcek’in bir erkek çocuğu bulunuyor. Çiftin oğlunun adı Muhittin Aslan Böcek olarak biliniyor.

Muhittin Böcek Kimdir?

1962 doğumlu olan Muhittin Böcek, uzun yıllar Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptı ve 2019 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Yerel yönetimdeki deneyimi ve Antalya halkı üzerindeki etkisi ile tanınan Muhittin Böcek, oğlunun özel hayatı ile de kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Gökhan Böcek’in özel yaşamı, eşi ve çocuğu ile birlikte Antalya’da sürdürdüğü hayat, son dönemde sosyal medyada ve haber sitelerinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.