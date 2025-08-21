Cesedi uzun süredir evin içerisinde olduğu tahmin edilen şahsın kesin ölüm sebebiyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı

Metruk evde çocuklar tarafından bir erkek cesedi bulunurken, polis ekipleri şahsın kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir grup çocuk sokak üzerindeki metruk eve girdi.

Evin içerisinde çürüyen erkek cesedi ile karşılaşan çocuklar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yayılan ağır koku nedeniyle eve girmekte güçlük çeken sağlık ekipleri, cesedin bozulması nedeniyle sıkıntı yaşadı.

Cesedi 1 haftadan fazla süredir evin içerisinde olduğu tahmin edilen şahsın kesin ölüm sebebiyle ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinleri, metruk evin yaklaşık 8 yıldır kullanılmadığını ve yapıdan bir süredir ağır kokular yayıldığını söyledi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Eskişehir Çamlıca mahallesi Efe sokak üzerinde meydana geldi.