Geçtiğimiz günlerde sahibi tarafından tamir edilmesi amacıyla oto tamirciye bırakılan 15 milyon lira değerindeki Ferrari test sürüşü sırasında kaza yaparak kullanılamaz hale gelmişti.

Kaza E-5 karayolunda meydana gelerek Türkiye gündemine oturmuştu. 2012 model Ferrari 458 Italia model araç kazalı halde satıldı. Oto tamircisi olan Hasan Yılmaz kazalı aracın futbolcu Sercan Türk'e satıldığını açıkladı.

Sercan Türk Kimdir?

Futbolcu olan Sercan Türk, birçok kulüpte top koşturmuş en son Bakırköyspor’da oynamıştır.

Kaza yapan Ferrari 458 Italia’nın yeni sahibi olan 34 yaşındaki futbolcu Sercan Türk otomobillere olan merakı ile tanınıyor.