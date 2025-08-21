Mevcut fiyatlarla alım fırsatlarına da vurgu yapan Memiş, yatırımcıları 2 haftalık kritik süreç karşısında uyardı.

Yatırımcıların yakından dinlediği İslam Memiş tarafından önemli bir gram altın tahmini geldi.

Son dönemde oldukça dalgalı seyreden altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmeler yapa Memiş, gram altında alım fırsatı olarak değerlendirdiği seviyeleri anlattı.

Özellikle önümüzdeki 2 haftalık sürece dikkat çeken uzman Memiş, 2026 yılı için çarpıcı bir rakam vererek gram altının 6 bin lirayı göreceğini aktardı.

TGRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan İslam Memiş, gram altın ve ons altınla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Şu an serbest piyasada gram altın 4.415 lira, ons altın ise 3.338 dolar seviyesinde. Alım fırsatı olarak 4.350 - 4.370 lira aralığı değerlendirilebilir” diye konuştu.

Memiş, ons altında 3 bin 305 – 3 bin 368 dolar bandında bir hareket beklediğini anlattı.

Yatırımcılara önemli uyarılar yapan Memiş, “Önümüzdeki 2 haftalık süreçte piyasaları etkileyecek yeni gelişmeler yaşanabilir. Yatırımcıların tatil modundan çıkması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Memiş, özellikle Rusya-Ukrayna, Orta Doğu ve İsrail'deki gelişmelerin altın fiyatlarına etki edeceğine işaret etti.

“Gram altın yıl sonunda 5 bin lirayı görür mü?” sorusuna da yanıt veren İslam Memiş:

“Yıl sonu beklentim 4.500 lira. 5 bin lira için şu an erken. Ancak 2026'nın ilk çeyreğinde gram altında 6 bin lira hedefim var” ifadelerini kullandı.

Ons altında ise 3 bin 500 doların zirve olabileceğini aktaran Memiş, kısa vadede geri çekilmelerle gram altının durdurulabileceğini ifade etti.