2010 Miss Turkey Güzeli Gizem Memiç, hem podyumlardaki başarısı hem de Survivor parkurlarındaki mücadelesiyle adından söz ettiriyor. İç mimarlık alanındaki kariyeriyle de dikkat çeken Memiç’in özel hayatı ve kariyer yolculuğu merak ediliyor.

Gizem Memiç Kimdir? Kaç Yaşında?

Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Şu anda 35 yaşında olan Memiç, çocukluk ve gençlik yıllarını memleketinde geçirdi. Eğitim hayatına önem veren Memiç, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Akademik kariyerini profesyonel modellik ve yarışma dünyasıyla birleştirmeyi başardı.

Gizem Memiç Ne İş Yapıyor? Mesleği Nedir?

Gizem Memiç, iç mimarlık mesleğini icra etme yetkinliğine sahip olsa da, kariyerini daha çok modellik ve televizyon dünyası üzerine inşa etmiştir. 2010 yılında kazandığı Miss Turkey unvanı, onun modellik kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda, Survivor gibi zorlu bir yarışmada sergilediği performansla "yarışmacı" kimliğiyle de tanınarak geniş bir hayran kitlesi edindi.

Gizem Memiç Evli mi? Eşi Kimdir?

Gizem Memiç, özel hayatını kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor. 2018 yılında Burak Mert ile dünya evine giren Memiç, evliliğini gözlerden uzak, sade bir şekilde sürdürmektedir. Sosyal medya hesaplarından zaman zaman eşiyle ilgili paylaşımlar yapsa da genellikle özel yaşamını gündeme getirmemeye özen gösteriyor.

Güzellik Kraliçeliği ve Uluslararası Temsil

2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olarak tacı 2009 güzeli Ebru Şam’dan devralması, Gizem Memiç'in adının tüm Türkiye tarafından duyulmasını sağladı. Bu başarının ardından Türkiye'yi uluslararası arenada iki önemli yarışmada temsil etti: Çin'de düzenlenen Miss World (Dünya Güzellik Yarışması) ve ABD'de düzenlenen Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması). Miss World'de ilk 20 finalist arasına girerek önemli bir başarıya imza attı.

Survivor Macerası

Gizem Memiç'in kariyerindeki bir diğer önemli basamak, Survivor yarışması oldu. İlk olarak 2016 yılında "Ünlüler-Gönüllüler" formatında Gönüllüler takımında yer aldı. Parkurlardaki başarısı ve karakteriyle dikkat çeken Memiç, yarışmayı 10. olarak tamamladı. Yıllar sonra, 2022'de "Survivor All Star" kadrosuna dahil olarak yeniden ekranlara döndü ve burada da adından sıkça söz ettirerek yarışmanın unutulmaz isimleri arasına girdi.