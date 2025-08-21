Enver Hayta Kimdir, Kaç Yaşındaydı?

Enver Hayta, 55 yaşında ve Ordu’nun Fatsa ilçesi doğumlu bir kamu görevlisiydi. Uzun yıllar boyunca kültür ve eğitim alanlarında hizmet vermiş olan Hayta, son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Millet Kütüphanesi’nde Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Görev bilinci ve disiplinli çalışmalarıyla tanınan Hayta, memleketi ve meslektaşları tarafından saygı gören bir isimdi.

Enver Hayta Neden Öldü, Hastalığı Ne?

Yaklaşık 12 gün önce aniden rahatsızlanan Enver Hayta’nın, yapılan kontroller sonucunda beyin ve akciğerlerinde pıhtı oluştuğu tespit edildi. Durumu ciddileşince hastaneye kaldırılan Hayta, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen bu ciddi pıhtı komplikasyonu, onun hayata veda etmesine neden oldu. Yaşadığı bu rahatsızlık, ani gelişen ve ölümcül sonuçlara yol açabilen bir damar tıkanıklığı olarak değerlendirildi.

Enver Hayta’nın Cenazesi Nerede ve Ne Zaman?

Merhum Enver Hayta’nın cenazesi, Ankara’dan memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesine nakledilecek. Cenaze programı şu şekilde duyuruldu:

Cenaze, ilk olarak Evkaf Mahallesi Batıkent Sokak’taki Çamyuva Sitesi’nde bulunan evine götürülecek.

Ardından, Hazreti Hamza Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

Son olarak, Kılıçlı Mahallesi Aile Kabristanı’nda defnedilecektir.

Törene hem kamu yetkililerinin hem de çok sayıda seveninin katılması bekleniyor.

Görev Yaptığı Kurumda Derin Üzüntü Yaşanıyor

Enver Hayta’nın görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye’nin en prestijli bilgi ve kültür kurumlarından biri olma özelliği taşıyor. Şube müdürü olarak önemli sorumluluklar üstlenen Hayta’nın kaybı, kurum içerisinde büyük bir boşluk yarattı.

Kültür ve Eğitim Alanında Önemli Katkılar Sunmuştu

Hayta, kariyeri boyunca yalnızca yöneticilik değil, aynı zamanda kültürel etkinliklerde aktif rol almış; kütüphanecilik, bilgi erişimi ve kamuya yönelik kültürel projelerde ciddi katkılar sağlamış bir isimdi. Çalışma arkadaşları tarafından çalışkan, mütevazı ve ilkeli bir insan olarak tanımlanıyor.