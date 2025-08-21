Hayatımızın her anında elektrik tüketirken çoğu kişi, evinde bulunan bazı basit özellikleri kullanarak faturasını ciddi oranda azaltabileceğinin farkına varmamış.

Özellikle de tek bir düğmeye basarak yüzde 30’a kadar tasarruf sağlanabilirken bazı insanlar bundan hala habersiz.

Bu küçük adımla hem faturalarınızı düşürebilir hem de çevreye daha duyarlı bir yaşam tarzı benimseyebilirsiniz.

Birçok modern beyaz eşya ve elektronik cihazda yer alan Eko Modu (Eco Mode), cihazın minimum enerji tüketimiyle çalışmasını sağlayan özel bir ayar olarak bilinir.

Bu modun, cihazın performansını hafifçe düşürerek enerji kullanımını optimize ettiği söylenir. Özellikle bulaşık ve çamaşır makinelerinde, kombilerde, televizyonlarda ve klimalarda Eko Modu seçeneğinin sıkça bulunduğu ifade edilir.

Eko Modu, cihazın enerji harcayan bileşenlerini (ısıtıcılar, motorlar, fanlar vb.) daha verimli bir şekilde kullanılırken örneğin bulaşık makinesinde bu mod seçildiğinde, daha düşük sıcaklıkta ama daha uzun sürede yıkama yapılır.

Bunun da aynı temizlik performansını daha az enerjiyle sağladığı söylenir. Kombilerde ise suyu ani ve yüksek sıcaklıklara çıkarmanın yerine sabit bir seviyede tutmanın yakıt tasarrufu sağladığı aktarılır.

Hangi Cihazlarda Eko Modu Var?

Bulaşık ve çamaşır makineleri

Kombiler ve termosifonlar

Klimalar

Televizyonlar

Bazı deneyimler ve testler: Eko Modu’nun cihazdan cihaza değişmekle birlikte yüzde 15 ila yüzde 30 arasında enerji tasarrufu sağladığını ortaya koyuyor.