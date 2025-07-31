3 Kasım 1965'te Malatya'nın Pütürge ilçesinin Tepehan mahallesine bağlı Arguça köyünde doğdu.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi fizik öğretmenliği bölümünde, doktorasını İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da Heriot-Watt Üniversitesi'nde fiber optik sensörler alanında tamamladı.

Naci Inci (2)

Yozgat'ta tarım işçileri bilgilendirildi
Yozgat'ta tarım işçileri bilgilendirildi
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Boğaziçi Üniversitesi’nde uzun zamandır protestoların hedefinde bulunan kayyum rektör Prof. Dr. Naci İnci, TÜBİTAK yönetim kuruluna atandı.

İnci, aynı zamanda Turkcell, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevlerini devam ettiriyor.

Kaynak: Haber  Merkezi