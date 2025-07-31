Tokat’ın Erbaa ilçesinde beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, U.K. idaresindeki 35 KG 7301 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası araç adeta hurda yığınına dönerken, motor bölümünde yangın çıkma ihtimaline karşı Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye ambulansta müdahale yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.