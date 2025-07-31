Şefaatli Belediyesi, mülkiyetinde bulunan üç ayrı taşınmazı açık teklif usulüyle satışa çıkardı. Satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği, “açık teklif usulü” ile 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

Üç Taşınmaz Bağlarbaşı Mahallesi’nde

İhaleye çıkarılan taşınmazların tamamı Bağlarbaşı Mahallesi’nde yer alıyor. İlk taşınmaz, 753 ada 3 parsel numarasında ve 10 bin 533,24 metrekare büyüklüğünde. Bu taşınmazın muhammen bedeli 3 milyon 159 bin 972 lira, geçici teminat bedeli ise 95 bin lira olarak belirlendi. İhalenin başlama saati 14.00.

İkinci taşınmaz ise yine 753 ada üzerinde, bu kez 4 parselde bulunuyor. 12 bin 718,05 metrekarelik bu taşınmazın muhammen bedeli 3 milyon 815 bin 415 lira, geçici teminat bedeli ise 115 bin lira. Bu taşınmaz için ihale saati 14.15 olarak açıklandı.

Üçüncü taşınmaz ise 754 ada 8 parselde yer alıyor. 11 bin 728,56 metrekarelik bu arsanın muhammen bedeli 3 milyon 518 bin 568 lira, geçici teminat bedeli ise 106 bin lira. Bu ihale ise saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

Şartname Ücreti 250 Lira

Satışa konu taşınmazlara ilişkin şartnameler, Şefaatli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 250 lira bedel karşılığında temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyenler, şartname bedelini ödemek zorunda.

Katılımcıların, ihale saatine kadar ilgili taşınmazın geçici teminat bedelini Şefaatli Belediyesi veznesine ya da ilan edilen banka hesabına yatırmaları gerekiyor.

İhaleye Katılım Şartları Açıklandı

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden bazı belgeler isteniyor. Bunlar arasında, geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi, noter onaylı imza beyannamesi ve vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname gibi evraklar bulunuyor.

Tüzel kişilerden ayrıca ticaret veya sanayi odası kayıt belgeleri, vergi dairesi ve numarası bilgileri, şirket ana sözleşmesi ile noter tasdikli imza sirküleri de talep ediliyor.

Tüm belgelerin asıllarının ibrazı zorunlu tutulurken, ihaleye katılacakların şartnameyi satın aldıklarına dair makbuzu da sunmaları gerekiyor.

Bazı Kişiler İhaleye Katılamayacak

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamayacak. Ayrıca, daha önce Şefaatli Belediyesi ihalelerine girip şartname hükümlerini yerine getirmeyen kişi veya şirketler de bu ihaleye dahil olamayacak.

İhale ile ilgili tüm detaylı bilgiye Şefaatli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ulaşılabileceği bildirildi.