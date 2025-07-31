Brahim Abdelkader Díaz 3 Ağustos 1999 yılında İspanya’da doğmuştur. Aslen Faslıdır. La Liga takımlarından Real Madrid'te forma giymektedir.

Real Madrid’in yıldız ismi Brahim Diaz, Fenerbahçe ile gündeme gelmeye başladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada “Come to Fenerbahçe” çağrısı başlattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızlıca ilerleten Fenerbahçe için, Milan Skriniar ve Nelson Semedo’dan sonra ses getirecek bir transfer iddiası öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübün, Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Brahim Diaz ile ilgilendiği dedikoduları spor kamuoyunda ses getirdi.

Brahim Diaz’ın, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Arda Güler ile yakın ilişkileri var. Geçtiğimiz sezon Real Madrid’in şampiyonluk kutlamalarında konuşan Diaz, “Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi.” ifadelerini kullanmıştı.